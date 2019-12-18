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Ситуация на блокпостах Донбасса 18 декабря
КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме ( с 8.00 до 17.00), сообщает Донбасс-SOS.
На данный момент информации немного - мы следим за ситуацией и дополняем по мере ее поступления. Если у вас есть актуальная информация о текущей ситуации на блокпостах – будем благодарны за любые дополнения.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» -15/60;
«Марьинка» -0/90;
«Новотроицкое» 20/10;
«Гнутово» -20/0.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-10 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 190 автомобилей, 76 автобусов и микроавтобусов, до 850 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-20 Еленовка на выезд
Общая 90,льгота 30 машин
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 Октябрь на Мариуполь на магазине
11-00 Октябрь на Мариуполь. между таможней и постом полиции. Очередь на все село
#Станица Луганская
Нет информации
https://www.facebook.com/DonbassSOS/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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