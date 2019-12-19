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На Донбассе в результате обстрелов погиб мирный житель
19.12.2019 08:30
18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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