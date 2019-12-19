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Архив - Донецкая область

По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)

19.12.2019 17:00
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По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)

На одном из главных проспектов Мариуполя заметили мужчину в наряде Деда Мороза на золотом мотоцикле "Хонда", сообщает Depo.Донбасс.
Видео, как он разъезжает по городу, опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.
Мотоциклиста видели в районе бывшего хлебозавода по проспекту Металлургов. Золотой мотоцикл украшен гирляндой.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мотоцикл, Дед Мороз
 
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