По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)

19.12.2019 17:00

На одном из главных проспектов Мариуполя заметили мужчину в наряде Деда Мороза на золотом мотоцикле "Хонда", сообщает Depo.Донбасс.

Видео, как он разъезжает по городу, опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

Мотоциклиста видели в районе бывшего хлебозавода по проспекту Металлургов. Золотой мотоцикл украшен гирляндой.