Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 19 декабря

19.12.2019 10:30

Сегодня утром, 19 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 46,7 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10255 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9740 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3855 человек и 710 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 13680 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 300 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-35 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 160 автомобилей, 68 автобусов и микроавтобусов, до 900 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

8-00 Еленовка перевозов за шлагбаумом машин 150 и продолжают прибавляться общая если начнет двигаться к 11-00 то хорошо

10-00 Еленовка в сторону Украины Основная за 150 машин, с момента открытия бп - движение 0



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-20 Гнутово. Выехал с Донецка 04.40 Приехал в Гнутово 06.40

Очередь Всего около 170машин

Из них 78 обычная очедь 35 льгота. Остальное перевозчики

9-00 Октябрь - Гнутово - В сторону Мариуполя очередь заканчивается за 3 дома до магазинчика. Льготная тоже не маленькая



#Станица Луганская

Нет информации