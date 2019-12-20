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Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
20.12.2019 09:00
Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин.
«По всей республике информация будет представлена в самые ближайшие дни. Что касается Седово, то можно говорить, что комендантского часа в курортный сезон там не будет, это уж точно», — сказал он.
По информации из соцсетей, комендантский час в экспериментальном порядке собираются отменить с 1 января 23:00 до 15 января 5:00.
Теги: Седово, отмена, комендантский час, ОРДО
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