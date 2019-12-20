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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря
Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10545 человек и 1180 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1435 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9880 человек и 1715 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 775 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 14005 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-15 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 205 автомобилей, 94 автобусов и микроавтобусов, до 1300 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Каргил. В 10. 06 была первая протяжка на 4 машины. Основная почти в начале моста льгота в конце моста
10-30 Каргил. вторая протяжка на 5 машин
10-45 Каргил основная на середине моста, льгота вначале моста. Движение очень слабое
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
6-00 Еленовка на выезд из Донецк машин 100 и продолжают прибывать
8-00 Еленовка на Украину автобусов больше 10. пеших очередь до знака граница..(для авто).. около 200 примерно..если не больше. основная очередь авто почти у церкви. льгота очередь.супер льгота очередь.
9-00 Еленовка на донецк..машин 10..еще не впускают
10-00 На Еленовке началось движение. Минут 25 назад. Было две протяжки по 4-5 машин в каждой
10-05 На Еленовке льгота 58машин, а общая раза в 4-5 больше...
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
7-35 Октябрь-основная до села,льгота на ставках заканчивается
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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