Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря

20.12.2019 10:30

Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10545 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9290 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9880 человек и 1715 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3820 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14005 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-15 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 205 автомобилей, 94 автобусов и микроавтобусов, до 1300 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Каргил. В 10. 06 была первая протяжка на 4 машины. Основная почти в начале моста льгота в конце моста

10-30 Каргил. вторая протяжка на 5 машин

10-45 Каргил основная на середине моста, льгота вначале моста. Движение очень слабое



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

6-00 Еленовка на выезд из Донецк машин 100 и продолжают прибывать

8-00 Еленовка на Украину автобусов больше 10. пеших очередь до знака граница..(для авто).. около 200 примерно..если не больше. основная очередь авто почти у церкви. льгота очередь.супер льгота очередь.

9-00 Еленовка на донецк..машин 10..еще не впускают

10-00 На Еленовке началось движение. Минут 25 назад. Было две протяжки по 4-5 машин в каждой

10-05 На Еленовке льгота 58машин, а общая раза в 4-5 больше...



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

7-35 Октябрь-основная до села,льгота на ставках заканчивается



#Станица Луганская

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