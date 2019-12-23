Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди

23.12.2019 16:00

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь», сообщает "Горловская мозаика".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Донецкой области.

В состав комплектов формата «электронная очередь» входит терминал и специально настроенный телеэкран.

«Все они проходят процесс программной настройки и установлены в сервисных центрах Фонда области, что сделает посещения управлений Пенсионного фонда области более удобным и комфортным», – говорится в сообщении.