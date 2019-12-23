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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря

23.12.2019 10:45
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9215 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8345 человек и 1435 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1040 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 1035 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11 160 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25 / 45;
КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;
КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 50;
КПВВ «Гнутово» – 20 / 10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-20 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 225 автомобилей, 92 автобусов и микроавтобусов, до 950 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
На Каргиле муж ночевали 20- тым в общей очереди, утром стал 75-тым
8-00 На Каргиле общая на верху моста, льгота машин на 10 меньше.
11-00 Каргил. Вчера стал в льготную очередь в 10.30. на данный момент около 40-50 машин впереди и с утра продвинулись на 4-5 машин.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
6-20 Еленовка до поворота, льготы +- 70
8-00 На Еленовке капец , давненько столько машин не видел. Стою 18-й , а сзади за поворот очередь . За шлабаумом ещё , я думаю больше 50 машин стоит
11-00 Новотроицкое на Донецк быстро без очереди. Еленовка на Донецк дальше сигаретного.
11-10 Еленовке на Донецк очередь за сигаретный ларек. движение есть. На Новотроицке минут 20- 30 простояли. На Перлына- в сторону Мариуполя очень много пеших
11-20 На Еленовке в сторону Мариуполя, ситуация не очень. Очередь до церкви. Льготная тоже очень большая

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-15 Гнутово в Мариуполь, за камышами в деревне около 150 машин

#Станица Луганская
Нет информации



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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