Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря

23.12.2019 10:45

Сегодня, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9215 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8345 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 160 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25 / 45;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 50;

КПВВ «Гнутово» – 20 / 10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-20 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 225 автомобилей, 92 автобусов и микроавтобусов, до 950 человек пешей очереди.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

На Каргиле муж ночевали 20- тым в общей очереди, утром стал 75-тым

8-00 На Каргиле общая на верху моста, льгота машин на 10 меньше.

11-00 Каргил. Вчера стал в льготную очередь в 10.30. на данный момент около 40-50 машин впереди и с утра продвинулись на 4-5 машин.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

6-20 Еленовка до поворота, льготы +- 70

8-00 На Еленовке капец , давненько столько машин не видел. Стою 18-й , а сзади за поворот очередь . За шлабаумом ещё , я думаю больше 50 машин стоит

11-00 Новотроицкое на Донецк быстро без очереди. Еленовка на Донецк дальше сигаретного.

11-10 Еленовке на Донецк очередь за сигаретный ларек. движение есть. На Новотроицке минут 20- 30 простояли. На Перлына- в сторону Мариуполя очень много пеших

11-20 На Еленовке в сторону Мариуполя, ситуация не очень. Очередь до церкви. Льготная тоже очень большая



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

10-15 Гнутово в Мариуполь, за камышами в деревне около 150 машин



#Станица Луганская

Нет информации