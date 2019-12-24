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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
Сегодня, 24 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,1 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 11840 человек и 1335 транспортных средств;
«Марьинка» – 9285 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 10220 человек и 1665 транспортных средств;
«Гнутово» – 4850 человек и 1000 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 12915 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/60;
«Марьинка» – 0/90;
«Новотроицкое» – 30/55;
«Гнутово» – 20/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 160 автомобилей, 86 автобусов и микроавтобусов, до 830 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-40 Каргил в Украину. Общая очередь на мосту. Вместе с 3 м рядом 150 машин. Льготная под 100. Пешая очередь под 300 человек.
10-00 на каргиле: пеших под 300
льгота на спуске. основная на 10-15 больше
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-40 Еленовка общая очередь заканчивается метров 100 не доезжая поворота
9-30 На Новотроицке в Донецк 10 машин до шлагбаума и под навесами все забито.
10-00 В сторону Мариуполя на Новотроицке машин 70
10-10 Еленовка на Донецк машин 50- 60 , движение есть
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
приехал на октябрь в 7:00, стал возле знака выезд из куликово, перевозы и льгота прет потоком. на данный момент за мной машин 30
9-00 На октябре в сторону Мариуполя очередь до середины села,льгота до камыша
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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