Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем

24.12.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем

Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области, сообщает ОстроВ.
Проект охватывает населенные пункты вдоль линии разграничения: Гранитное, Орловское, Старогнатовка, Новогригорьевка, Тарамчук, Черненко, Гнутово, Верхнеторецкое и Бердянское.
Помощь будет предоставляться людям, проживающим в буферной зоне, а также вынужденным переселенцам.
Поддержка будет предоставлена:
- людям пожилого возраста без опекунов;
- людям с инвалидностью;
- людям с онкозаболеваниями;
- одиноким родителям;
- многодетным семьям (3 и более детей);
- малообеспеченным семьям;
- семьям с разрушенными или поврежденными домами (в результате конфликта);
- людям, которые потеряли члена семьи в результате конфликта;
- семьям, которые потеряли источник дохода из-за конфликта.



Теги: Донбасс, благотворительность, уголь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх