Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем

24.12.2019 17:00

Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области, сообщает ОстроВ.

Проект охватывает населенные пункты вдоль линии разграничения: Гранитное, Орловское, Старогнатовка, Новогригорьевка, Тарамчук, Черненко, Гнутово, Верхнеторецкое и Бердянское.

Помощь будет предоставляться людям, проживающим в буферной зоне, а также вынужденным переселенцам.

Поддержка будет предоставлена:

- людям пожилого возраста без опекунов;

- людям с инвалидностью;

- людям с онкозаболеваниями;

- одиноким родителям;

- многодетным семьям (3 и более детей);

- малообеспеченным семьям;

- семьям с разрушенными или поврежденными домами (в результате конфликта);

- людям, которые потеряли члена семьи в результате конфликта;

- семьям, которые потеряли источник дохода из-за конфликта.