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29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
25.12.2019 12:00
Пункт пропуска группировки «ДНР» «Горловка» на линии соприкосновения не будет работать 29 декабря. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван Приходько, передает сайт novosti.dn.ua.
«В воскресенье, 29 декабря, пункт пропуска «Горловка» по техническим причинам будет закрыт. Просим вас воспользоваться другими пунктами пропуска, — написал он в своем Telegram-канале.
Теги: Горловка, ремонт, КПВВ
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