Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря

25.12.2019 15:00

Сегодня, 25 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.

При этом, по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.



КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «4:11. Горловка в Украину. Основная – машин 10. 9:22. ДНР проскочили только что, застряли на Украине на нуле»;

Игорь: «5:16. Горловка в Украину – основная машин 50»;

Приходько: «7:41. КПП "Горловка". По состоянию на 8:35 [мск] на пункте пропуска 170 автомобилей, 38 автобусов и микроавтобусов, до 220 человек пешей очереди».

Алена: «13:19. Горловку проехали за 4 часа в сторону Украины. Сейчас машин еще меньше. На Майорске была очередь, простояли чуть больше часа».

Олька: «13:11. Час назад было человек 15 [пеших из ДНР на Бахмут], прошли быстро»;

Александр: «13:33. Со стороны Горловки в Украину машин около 10 основной и около 7 льготной (перед полицией)».



КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Нелля: «6:48. Обычная очередь на мосту в 6 часов. Думали, в связи с выходным на той стороне машин будет мало, ага, сейчас»;

Андрей: «7:40. Каргил из Донецка основная на далеко, наверху льгота на спуске»;

Юлия: «8:48. [На Каргиле в сторону Украины]. Много машин. И льготы много. В 9:30 сказали будут пускать. Много перевозов впереди».

Марина: «10:32. [На Марьинке и Каргиле в сторону Донецка]. Впереди машин 15, сзади 4 машины, льготку еще не видно, за 10 минут была протяжка на 3-4 машины, это Марьинка»;

Мария: «11:25. Каргил – Александровский КПП. В 5:10 заняла очередь в авто обычную очередь. На данный момент в первой пятерке перед шлагбаумом. Только что перед нами зашла партия авто. Минут через 30 заедем и мы, пеших человек 15 – те, которых только что автобус привез. Как-то так. 13:41. Стоим на Каргиле перед блоками 15-е, сзади машин 25-30»;

Алекс: «11:53. Каргил в Украину. Движение есть. В два ряда. С каждого запускают одинаково льготу и основную. Каждые 15 минут продвигаемся на 4-5 машин»;



КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Jujik Matik: «6:11. В Еленовке машин 150 и 24 льготы до вагончика полиции, перед таможней машин 60-65 перевозок. Пеших порядка 50-60. 6:26. Еленовка уже начала пускать и пеших и авто. 7:20. В 7:20 [по мск] запустили первых перевозов, я в пешей стоял последний, всех запустили. С 7:55 [по мск] стою в "серой зоне" перед украинским нулевым, а на украинском нулевом уже человек 250 пеших»;

Кристина: «7:12. Еленовка уже второй день начинает работать на час раньше, то есть в 7:30 [по мск] примерно. А Украина, как и было, с 8:00 по украинскому времени»;

Лида: «8:44. В сторону Волновахи максимум 100 машин. Пока пропускают быстро»;

Александр: «9:21. Еленовка на 9:30 [по мск] в Украину льготы нет, пеших немного, основная машин 120, но пропускают быстро. Работают все вагончики. 9:27. "Перлына" много, но быстро. Новотроицк дальше знака "90"».

Александр: «10:35. Новотроицк на Украину – очередь от блоков, где раньше талоны выдавали. Пеших около 400»

«Driver»: «10:44. Новотроицк в Донецк – КПП полное машин и перед до середины моста. Пеших тьма»;

Иван: «10:48. Еленовка в Украину. Стал в очередь в 9:10. Сейчас стою перед Новотроицком»;

Максим: «10:50. Еленовка на въезд – до сигаретного ларька»;

Евгения: «10:58. Еленовка в Украину пусто. Сразу за талончиком идти»;

George: «12:29. На Еленовке в Донецк до нуля»;

Alex: «12:36. Еленовка в Украину – сразу на талоны»;

Татьяна: «12:58. Еленовка, на Донецк машин 300. Еленовка, пост ДНР в Украину – очереди нет. Максимум 20 машин»;

Jujik Matik: «14:14. В сторону Донецка на Еленовке очередь машин 50, не доезжая Докучаевского моста, короче много, около 300».



КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: «В 7:00 на подъеме машин 20-30»;

Станислав: «8:09. Октябрь из Донецка – около 60 авто [на 7:40]»;

Марина: «8:25. Гнутово работает. Основная – до камышей»;

Анна: «14:16. По Гнутово – в Мариуполь очереди нет».



О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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