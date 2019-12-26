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Архив - Донецкая область

Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря

26.12.2019 09:30
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Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря

Все КПВВ на линии размежевания функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Госпогранслкжба Украины.
В общем через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 9140 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» - 7810 человек и 1170 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7450 человек и 1580 транспортных средств;
«Гнутово» - 2510 человек и 630 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9513 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 10/55; «Марьинка» - 0/90; «Новотроицкое» - 30/30; «Гнутово» - 25/20.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 250 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 93, до 1250 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 Еленовка: 130 в обычной очереди, примерно 50 льгота, но за шлагбаумом еще много уже собралось машин((

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
7-00 На Гнутово жесть((( очередь уже в середине села...

#Станица Луганская
Нет информации



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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