- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря
Все КПВВ на линии размежевания функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Госпогранслкжба Украины.
В общем через КПВВ последовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 9140 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» - 7810 человек и 1170 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7450 человек и 1580 транспортных средств;
«Гнутово» - 2510 человек и 630 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9513 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 10/55; «Марьинка» - 0/90; «Новотроицкое» - 30/30; «Гнутово» - 25/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa
9-45 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 250 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 93, до 1250 человек пешей очереди.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Нет информации
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
8-00 Еленовка: 130 в обычной очереди, примерно 50 льгота, но за шлагбаумом еще много уже собралось машин((
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
7-00 На Гнутово жесть((( очередь уже в середине села...
#Станица Луганская
Нет информации
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвалось почти 25 тыс. человек
- Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября
- Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку14:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины12:00
- Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-202011:00
- Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк10:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники09:00
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок08:00
- В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"17:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни
- Программа новогодних мероприятий в Донецке
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря
- В России разбился новейший истребитель Су-57
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря