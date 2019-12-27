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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря
Сегодня, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 декабря пассажиропоток значительно увеличился, линию разграничения через КПВВ пересекли 53,6 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 12050 человек и 1285 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10495 человек и 1625 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 11125 человек и 1810 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 5235 человек и 1030 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 14705 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15 / 55;
КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;
КПВВ «Новотроицкое» – 20 / 50;
КПВВ «Гнутово» – 20 / 20.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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