Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря

27.12.2019 10:00

Сегодня, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 декабря пассажиропоток значительно увеличился, линию разграничения через КПВВ пересекли 53,6 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 12050 человек и 1285 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10495 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 11125 человек и 1810 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5235 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 14705 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 55;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;

КПВВ «Новотроицкое» – 20 / 50;

КПВВ «Гнутово» – 20 / 20.