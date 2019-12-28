- 29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными16:00
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря09:30
- В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря10:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными
В воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вниманию граждан! Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - сообщили в пресс-центре.
Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.
По информации СМИ, 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское" состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса.
Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября
- Очевидец - о том, как боевики обстреливали мирных граждан в очереди у КПВВ "Майорск"
- В "ДНР" заявили об обстреле пункта пропуска
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин
- Майорск: приказано - выжить (ВИДЕО)
- 29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными16:00
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря09:30
- В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря10:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- В России три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод17:00
- 29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными16:00
- "Дед Мороз" Кличко открыл движение по восстановленному Шулявскому мосту (ВИДЕО)15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными12:00
- Украинцев будут лечить в клиниках НАМН бесплатно11:00
- ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря09:30
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
- В Лисичанске отключили воду и отопление
- Украина получила условия кредита от МВФ
- Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными
- Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины