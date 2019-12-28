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Архив - Донецкая область

29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными

28.12.2019 16:00
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29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными

В воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вниманию граждан! Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - сообщили в пресс-центре.
Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.
По информации СМИ, 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское" состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса.



Теги: Донбасс, Майорск, КПВВ
 
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