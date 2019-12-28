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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря
Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,2 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 11875 человек и 1300 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9560 человек и 1445 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 10325 человек и 1815 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4625 человек и 900 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12810 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 475 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/70;
КПВВ «Марьинка» – 0/150;
КПВВ «Новотроицкое» – 50/120;
КПВВ «Гнутово» – 20/40.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Кристина: «8:14. Горловка – Майорск. На "нулевом" человек 150-200 очередь».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «4:43. "Каргилл" из Донецка. Основная – начало спуска, льгота на 20-25 машин меньше»;
Алена: «7:39. Курахово в Донецк машин 100, считать не считала, но люди которые часто ездят говорят что сегодня много машин, вчера меньше было»;
Andy: «8:14. Курахово в Донецк. Общая – 150 двигается быстрее, льготная 80, но протяжки по 1-2 авто из-за постоянно влазящих слева. Бусы пустили вперед всех».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Олеся: «5:40. Еленовка в Украину. Машин 100 до полиции, сколько до таможни от полиции не скажу, но очень много, едут очень много»;
«Донецк»: «5:54. Еленовка в Украину. Очень много! Движения ноль»;
Вита: «6:13. Новотроицк в Донецк – 65-70 машин»;
Александр: «7:47. Еленовка в Украину – где-то посредине между остановкой и старым постом»;
Сергей: «7:53. Новотроицк в Донецк – почти до моста и прут перевозы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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