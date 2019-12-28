Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря

28.12.2019 09:30

Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 49,2 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11875 человек и 1300 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9560 человек и 1445 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 10325 человек и 1815 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4625 человек и 900 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12810 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 475 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/150;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/120;

КПВВ «Гнутово» – 20/40.



По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.



КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Кристина: «8:14. Горловка – Майорск. На "нулевом" человек 150-200 очередь».



КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «4:43. "Каргилл" из Донецка. Основная – начало спуска, льгота на 20-25 машин меньше»;

Алена: «7:39. Курахово в Донецк машин 100, считать не считала, но люди которые часто ездят говорят что сегодня много машин, вчера меньше было»;

Andy: «8:14. Курахово в Донецк. Общая – 150 двигается быстрее, льготная 80, но протяжки по 1-2 авто из-за постоянно влазящих слева. Бусы пустили вперед всех».



КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Олеся: «5:40. Еленовка в Украину. Машин 100 до полиции, сколько до таможни от полиции не скажу, но очень много, едут очень много»;

«Донецк»: «5:54. Еленовка в Украину. Очень много! Движения ноль»;

Вита: «6:13. Новотроицк в Донецк – 65-70 машин»;

Александр: «7:47. Еленовка в Украину – где-то посредине между остановкой и старым постом»;

Сергей: «7:53. Новотроицк в Донецк – почти до моста и прут перевозы».



О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: