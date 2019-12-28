В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку

28.12.2019 08:30

В Дружковке на Донетчине на Рождество с городской елки неизвестные украли более 20 елочных украшений, общая стоимость которых более 7 тыс. грн, передает "ГолосUa".

Об этом сообщила начальница управления культуры Дружковского городского совета Юлия Пивоварова.

Она отметила, что утром коммунальщики заметили, что кто-то срезал 21 новогодний шарик.

Общая сумма убытков - 7350 гривен, то есть по 350 гривен за шарик. Горсовет написал заявление в полицию о краже игрушек. Открыто уголовное производство.

Сообщается, что отныне ночью елку будет охранять наряд полиции.