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В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными
28.12.2019 12:00
Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена, сообщает Телеканал новостей «24».
По словам так называемого уполномоченного по правам человека в ДНР, 29 декабря в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантам 87 боевиков.
Теги: Украина, обмен, ДНР, пленные
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