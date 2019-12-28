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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными

28.12.2019 12:00
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В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными

Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена, сообщает Телеканал новостей «24».
По словам так называемого уполномоченного по правам человека в ДНР, 29 декабря в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантам 87 боевиков.



Теги: Украина, обмен, ДНР, пленные
 
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