"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках

29.12.2019 10:15

Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области, передает СТРАНА.ua.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он опубликовал фото автозаков.

Большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском должен начаться в 11:00.