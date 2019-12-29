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Архив - Донецкая область

"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках

29.12.2019 10:15
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"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках

Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области, передает СТРАНА.ua.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он опубликовал фото автозаков.
Большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском должен начаться в 11:00.



Теги: ДНР, Майорск, обмен пленными
 
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