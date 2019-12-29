На Донбассе начался обмен пленными

29.12.2019 11:00

Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой, сообщает СТРАНА.ua.

Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.

Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти представителей сепаратистов. Это видимо верификация пленных перед обменом.