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Архив - Донецкая область

На Донбассе начался обмен пленными

29.12.2019 11:00
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На Донбассе начался обмен пленными

Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой, сообщает СТРАНА.ua.
Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.
Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти представителей сепаратистов. Это видимо верификация пленных перед обменом.



Теги: Украина, Донбасс, ОРДЛО, обмен пленными
 
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