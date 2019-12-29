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Архив - Донецкая область

Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)

29.12.2019 11:15
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Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)

Пресс-служба Офіса президента начала прямую видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе.



Теги: обмен пленными
 
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