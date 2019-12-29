Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО

29.12.2019 12:00

Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112 Украина.

"Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", – заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.