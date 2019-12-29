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Архив - Донецкая область

Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО

29.12.2019 12:00
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Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО

Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112 Украина.
"Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в "ДНР", еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", – заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.



Теги: отказ, ДНР, обмен пленными
 
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