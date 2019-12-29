- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу14:00
- Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 декабря12:30
- Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО12:00
- Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)11:15
- На Донбассе начался обмен пленными11:00
- "ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках10:15
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 декабря
Сегодня утром, 29 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). КПВВ «Майорское» не осуществляет пропускные операции.
Государственная пограничная служба Украины традиционную утреннюю сводку о ситуации на КПВВ на момент публикации не обнародовала.
При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Андрей: «7:05. Марьинка в Донецк общая ~150 льгота ~60»;
Андрей: «7:36. Марьинка в Донецк общая почти до кольца»;
Марина: «8:42. На Каргиле в Украину очередь чуть не доезжая до синего туалета»;
Татьяна: «8:53. На Марьинке в Донецк конец очереди возле второй посадки»;
Наталья: «9:02. 70 авто, это немного в Украину».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Алина: «5:01. Новотроицк в сторону Донецка. Общая машин 30-40. В льготе машины 3. + Перевозы. При нас только что привезли пеших – они ушли в бокс. Ох, чувствую весело сегодня будет. Всем терпения, удачи и теплого чая»;
Максим: «6:18. На Еленовке в сторону Мариуполя 90 авто в данный момент»;
Ольга: «8:15. На Новотроицком в сторону Донецка общая машин 50-60»;
Максим: ;8:35. Еленовка. В сторону Новотроицкого пешей нет. 50 авто. Движение хорошее. Кому выезжать – можете еще чаек попить, через пару часов пусто будет»;
Геннадий: «9:19. На Новотроицком в сторону Украины 70-80 авто, двигаемся бодро».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Влад: «6:13. Октябрь в Украину машин мало, очередь до камышей не доходит»;
Иван: «7:38. Гнутово на Донецк около 35 машин»;
Иван: «8:08. Гнутово в Донецк, на данный момент на заезд 13 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО
- Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"
- Соцсети сообщают о больших очередях у линии разграничения с неподконтрольной территории
- Георгий Тука намерен закрыть переход в Станице Луганской
- С КПВВ «МАРЬИНКА» ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МАРШРУТЫ
- На КПВВ у линии разграничения нашли тайник
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу14:00
- Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 декабря12:30
- Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО12:00
- Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)11:15
- На Донбассе начался обмен пленными11:00
- "ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках10:15
- Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)17:00
- Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- Эрдоган презентовал "турецкую Tesla"12:00
- Появилась новая версия авиакатастрофы в Казахстане11:00
- Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев10:00
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей17:00
- Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год16:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
- Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января
- Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными
- Украина получила условия кредита от МВФ
- В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу
- Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену