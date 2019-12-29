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СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен
29.12.2019 15:00
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ДНР" состоялся, говорят сепаратисты и российские СМИ сообщает СТРАНА.ua.
Представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а "ДНР" - 52 человека. По ее словам, несколько человек по дороге "потерялись", но Киев предоставил по ним справки об освобождении. "Обмен не закончен", - заявил Морозова.
Что она имела в виду - непонятно. На официальном сайте "ДАН" говорится, что обмен завершен.
Ранее состоялся первый этап обмена пленными - между Украиной и "ЛНР". Киев в рамках обмена передал Луганску 63 сторонника "республики", Луганск передал 25 человек.
Теги: Украина, ОРДЛО, обмен пленными
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