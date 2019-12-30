Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков

30.12.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков

При обмене пленными, который состоялся 29 декабря, Украине удалось освободить 76 человек, сообщает ICTV.
Служба безопасности Украины уже опубликовала официальные списки, согласно которым 12 освобожденных лиц являются военными. Трое из них находились в плену в ОРДЛО с 2015 года.
Остальные 64 украинца являются гражданскими. 17 из них попали в плен в 2015-2016 годах.

При этом Украина передала в ОРДЛО 127 человек.



Теги: Украина, ОРДЛО, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх