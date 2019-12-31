Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря

31.12.2019 10:00

Сегодня утром, 31 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 30 декабря, через КПВВ последовало 32,16 тыс. чел. и 3,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7006 чел. и 1038 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 4606 чел. и 885 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3899 чел. и 811 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 10509 чел. и 376 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 6140 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;

КПВВ «Гнутово» – 5/5.

«Стоит заметить, что за прошедшие 5 суток на всех КПВВ отмечается уменьшение количества лиц и транспортных средств, пересекающих линию разграничения. Например, 26 декабря через КПВВ в районе проведения ООС последовало 53,6 тыс. чел. и 5,7 тыс. транспортных средств, 27 декабря – 49,2 тыс. чел. и 5,5 тыс. транспортных средств, 28 декабря – 40,4 тыс. чел. и 5000 транспортных средств, 29 декабря – 22,6 тыс. чел. и 3000 транспортных средств (на КПВВ "Майорское" пропуск не осуществлялся)», – отметили в Госпогранслужбе.



По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.



КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «6:50. В Майорске – машин 25»;

Кирилл: «7:50. Пешком в сторону днр, Майорск – человек 70».



КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Максим: «7:30. Каргил, машин – 35-40, пешая – 30 чел., 5 автобусов»;

Александр: «7:35. На Каргиле в сторону Украины – общая машин 30».



КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр Б.: «06:10. На Еленовке – машин 15 всего»;

Александр Ж.: «7:30. Еленовка – на выезд заняло 10 мин. И сказали, что теперь так будет всегда»;

Павел: «7:35. Еленовка – пусто»;

Александр Б.: «07:40. Автобусы ходят, пеших ооочень мало»;



О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.



Также пользователи соцсетей обмениваются иной информацией по особенностям пересечения линии разграничения. В частности, интересуются, как 31 декабря и 1 января будут работать пункты пропуска. «Украина – до 17:00 по киевскому времени. "ДНР" на выезд – до 17:30 по местному (московскому) времени, на въезд – до последнего клиента», – комментирует Александр Б., пересекающий сегодня линию разграничения.

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