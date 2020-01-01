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В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)
01.01.2020 11:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке многие жители встречали Новый 2020 год у главной новогодней елки, установленной на площади Ленина, передают «Донецкие новости».
По оценкам местных интернет-ресурсов, на площади собралось несколько тысяч человек. Для них организовали праздничный концерт, работали пункты общественного питания.
В связи с приостановкой в «ДНР» действия комендантского часа в Донецке кафе и рестораны в новогоднюю ночь работали до 5 утра.
Теги: Донецк, Ленин, площадь, Новый год
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