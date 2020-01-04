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На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
04.01.2020 17:00
На КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсетях, передает ОстроВ.
По словам Приходько, женщина скончалась до приезда "скорой помощи".
Приходько уточняет, что умершая - Найда Лариса Васильевна, 30.08.1944 г., из оккупированного боевиками "ЛНР" г. Перевальска Луганской области.
Теги: смерть, Майорск, КПВВ
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