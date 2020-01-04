На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО

04.01.2020 17:00

На КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсетях, передает ОстроВ.

По словам Приходько, женщина скончалась до приезда "скорой помощи".

Приходько уточняет, что умершая - Найда Лариса Васильевна, 30.08.1944 г., из оккупированного боевиками "ЛНР" г. Перевальска Луганской области.