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Архив - Донецкая область

В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто

04.01.2020 09:00
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В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто

В «МВД» «ДНР» заявили, что «транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР», сообщает РПД «Донецкие новости».
«Для физических лиц, зарегистрированных на территории ДНР и эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные на территории других государств (за исключением Украины), обязательная регистрация транспортных средств проводится в течение 10 дней с момента пересечения границы ДНР на срок, указанный в таможенных документах», – утверждают в «республике».
Там добавляют, что транспортные средства, «находящиеся в международном движении на территории ДНР более 3-х месяцев, должны быть временно зарегистрированы в МРЭО ГАИ МВД ДНР».
В «республике» угрожают водителям штрафами и задержанием транспортного средства. «За управление транспортным средством, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 340 до 510 руб. (от 130 до 195 грн по местному курсу на 03.01.2020 – ред.), при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку», – уверяют в «ДНР».
«Повторное в течение года совершение данного правонарушения влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 1020 руб. (от 195 до 391 грн ) также с временным задержанием транспортного средства на специальную площадку», – добавляют там.



Теги: Украина, штраф, номерной знак, автомобиль
 
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