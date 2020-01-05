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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
Сегодня, 5 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 января через КПВВ последовало 31000 человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» – 7130 человек и 860 транспортных средств;
«Марьинка» – 6450 человек и 1075 транспортных средств;
«Новотроицкое» – 6095 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» – 2240 человек и 525 транспортных средств;
«Станица Луганская» – 9165 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такая количество транспортных средств:
«Майорское» – 20/20;
«Марьинка» – 0/55;
«Новотроицкое» – 20/35;
«Гнутово» – 10/0.
По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Приходько: «8:10. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:05 ( мск)на пункте пропуска 30 автомобилей, 12 автобусов и микроавтобусов, до 30 человек пешей очереди»;
Татьяна: «8:57. На днр в сторону Украины и обратно пеших нет. Сейчас стою на нулевом украинском в сторону Украины, людей много».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Юлия: «6:50 На Марьинке в Донецк машин 60, плюс льготы машин 10»;
Олег: «8:14. Каргил на выезд в Украину. Общая на спуске»;
Сергей: «9:07. На Каргиле очередь на мосту около 80-ти, льгота около 20-ти».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Светлана: «8:16. Еленовка на выезд до первого туалета (до полиции), льгота 6 машин до полиции. Примерно 50 машин. Прибывают машины»;
Валерий: «9:29. Еленовка в Донецк 40машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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