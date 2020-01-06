Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января

06.01.2020 10:00

Сегодня утром, 6 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 января пассажиропоток уменьшился, а линию разграничения через КПВВ пересекли 26,3 тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6305 человек;

КПВВ «Марьинка» – 5409 человек;

КПВВ «Новотроицкое» – 5366 человек и 1047 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1951 человек и 473 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7275 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 135 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 50;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 / 0;

КПВВ «Гнутово» – 0 / 0.



Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

8:12 КПВВ "Горловка". По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 65 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 10, до 40 человек пешей очереди.

8:44 Майорск в сторону Горловки на 8-45 пусто, сразу на заезд.

КПВВ «Марьинка»

6:28 Каргил из Донецка конец очереди внизу на спуске с моста.

7:15 Марьинка в Донецк 60 общая 15 льгота.

КПВВ «Новотроицкое»

7:35 Еленовка. 50 авто до полиции, льготы 1 авто. Движение хорошее.

7:39 Новотроицкое на Донецк общая машин 35, льгота 10.

7:40 Приехали на Еленовку, очередь большая машин 100, льготы 45-50. Движение остановилось

7:53 Еленовка. 50 авто до полиции и 40 на въезд в КПВВ, льготы 10 авто.

8:45 Новотроицкое. Из Донецка 30 авто.

КПВВ «Гнутово»

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