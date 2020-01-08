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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
Сегодня, 8 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 января линию разграничения через КПВВ пересекли 19,4 тыс. человек и 2,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 5070 человек и 745 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 4395 человек и 920 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4180 человек и 920 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1240 человек и 330 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 4490 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Юлия: «7:37. Каргилл: отзвонились, сказали почти до спуска с моста»;
Юлия: «7:47. Только в три ряда»;
Dmitry: «7:49. И на обочине 60 машин, ждут протяжки, чтоб врезаться в льготку»;
Ирина: «8:38. Каргилл. Мама выехала из Донецка на автобусе на 7:00, были 26 автобусом. Сейчас 16. Пеших тоже ужасное количество».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Jujik»: «4:50. Еленовка на выезд: общая чуть дальше 1-го туалета, порядка 80, льгота до 20. Трасса чистая и сухая»;
Виктор: «7:36. 7-35 Новотроицк в Донецк – 24 машины».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
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