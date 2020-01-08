Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС

08.01.2020 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС

В районе ООС состоялся новогодне-рождественский тур с участием известных певцов, решивших поздравить украинских воинов, которые защищают Украину, сообщает Depo.ua.
Среди звезд, которые решили поднять боевой дух солдат, можно было увидеть Александра Положинского, Ивана Марунича, Арсена Мирзояна, а также группу "Ukiez".
Почти полтора часа известные певцы развлекали публику своими хитами и выразили благодарность за сохранение мира и защиту нашей Родины.
После концерта у бойцов ООС была возможность пообщаться с артистами, взять автограф и сфотографироваться на память.



Теги: Донбасс, концерт, Рождество, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх