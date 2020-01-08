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Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
Житель Донецка посчитал свои затраты на новогодне-рождественский салат «Оливье», сообщает Радио Свобода.
Сравнивая с ценами в вашем городе, учитывайте донецкие зарплаты. Реальные – от высоких в 4 тысячи гривен (10 тысяч рублей) на шахте и 6 тысяч гривен (15 тысяч рублей) в так называемой милиции – до 5 тысяч гривен (8 тысяч рублей) у экономиста на предприятии и 2200 гривен (6 тысяч рублей) у баристы. Официальные (по отчетности оккупационной администрации) – 5 тысяч гривен (12 тысяч рублей) в среднем по подконтрльной группировке «ДНР» территории.
«Оливье» на двоих обойдется в среднем в 400 рублей (150 грн). Это если опираться на классический рецепт: колбаса вареная (500 г), картофель (500 г), яйцо (7 штук), соленые огурцы (200 г), майонез (350 г), зеленый горошек (1 банка), лук, морковка, зелень. Весь салат вышел на 130 гривен (345 рублей).
Цены на ингредиенты такие (на примере супермаркета «Геркулес-Moloko»):
Вареная колбаса – от 220 р/кг (84 грн)
Картофель –16,50 р/кг (6 грн)
Яйцо – 6,80 р/шт (2,30 грн)
Огурцы консервированные – 66 р/банка 0,5 (25 грн)
Майонез – 27 р/упаковка 180 гр (10 грн)
Горошек – 60 р/банка 400 гр (23 грн)
Лук – 20 р/кг (7,50 грн)
Морковка – 17.50 р/кг (7 грн)
«По шампанскому – много винных напитков российских, они дешёвые. Есть шампанское из Беларуси, оно, кстати, неплохое. Есть Крымское, не пробовали, не знаю. «Артемовского» (производство Украины, Бахмут, раньше не раз находили контрабандное в Донецке – ред.) не нашли», – добавил житель города.
Теги: Донецк, Донбасс, стоимость, салат "Оливье"
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