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Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
В «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».
Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.
Как сообщают пересекавшие в эти дни линию разграничения, услуги по хранению «республиканских» номеров предлагают, например, в поселке Еленовка – в частных домах, расположенных ближе к контрольно-пропускному пункту «ДНР».
Также люди выходят из ситуации иным способом – берут с собой знакомых, которые перед линией разграничения забирают номера «ДНР», а по возвращению человека с подконтрольной Украине территории – опять встречают их на КПП.
Теги: Донбасс, номерной знак, хранение, ДНР
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