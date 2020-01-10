На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"

10.01.2020 15:00

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил в Facebook.

"Вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области. Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - отмечается в сообщении.