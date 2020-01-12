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Архив - Донецкая область

В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок

12.01.2020 08:00
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В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок

11 января текущего года, в 16 часов 50 минут по местному времени на территории неподконтрольной украинскому государству Макеевки, что в Донецкой области, а точнее в Советском районе города местные жители поселков Зеленый и Объединенный почувствовали новый сильный подземный толчок, о чем оперативно сообщили по телефону на горячую линию, передает Replyua.net.
Более подробно об этом они пишут в социальных сетях. Таким образом, согласно словам юзеров, подземный толчок был невероятной силы, от чего в домах начала даже мебель качаться, а также звенеть посуда. Люди весьма сильно возмущены бездействием властей и отмечают, что если бы «трясло» центр города, то возможно, «власти бы как-то и отреагировали».



Теги: Донбасс, Макеевка, землетрясение
 
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