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Архив - Донецкая область

На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы

13.01.2020 16:00
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На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы

В Краматорск 13 января доставили 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранной в Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии, сообщает ОстроВ.
В состав гуманитарного груза вошли медицинское оборудование, домашний текстиль, теплые вещи, детская одежда и обувь общим весом около 20 тонн. Основная часть гумпомощи предназначена для наиболее уязвимых слоев населения.
Полученная гуманитарная помощь направится в Николаевку и Новолуганское. Доставку груза в населенные пункты будут осуществлять бойцы Национальной Гвардии Украины.



Теги: Донбасс, Европа, гуманитарная помощь
 
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