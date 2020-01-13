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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января
Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по сравнению с предыдущими сутками, несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и почти 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 7780 человек и 930 транспортных средств;
«Марьинка» - 6435 человек и 1006 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6207 человек и 1169 транспортных средств;
«Гнутово» - 2639 человек и 630 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8758 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/40; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/10.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
8:08 КПВВ "Горловка". По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 125 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 58, до 250 человек пешей очереди.
КПВВ «Марьинка»
10:03 Каргил, очередь на мосту, с левой стороны кроме автобусов нет ни кого.
КПВВ «Новотроицкое»
5:59 На Еленовке на данный момент общая 85, льгота 15.
8:25 Еленовка в сторону Волновахи дальше первого туалета, движение каждые 15-20 мин.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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