Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января

13.01.2020 10:00

Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по сравнению с предыдущими сутками, несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и почти 3,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 7780 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» - 6435 человек и 1006 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6207 человек и 1169 транспортных средств;

«Гнутово» - 2639 человек и 630 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8758 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/40; «Марьинка» - 0/70; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/10.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

8:08 КПВВ "Горловка". По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 125 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 58, до 250 человек пешей очереди.

КПВВ «Марьинка»

10:03 Каргил, очередь на мосту, с левой стороны кроме автобусов нет ни кого.

КПВВ «Новотроицкое»

5:59 На Еленовке на данный момент общая 85, льгота 15.

8:25 Еленовка в сторону Волновахи дальше первого туалета, движение каждые 15-20 мин.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



