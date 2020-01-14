Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января

14.01.2020 10:00

Сегодня, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,9 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7930 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6435 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2570 человек и 530 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8705 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовкa

9-00 КПВВ "Горловка". на пункте пропуска 130 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 470 человек пешей очереди.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Нет информации

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

На Еленовке а Марик общей ок 40. Льгот 10. Переводы прут.

7-00 На Еленовке ок. 60 общей.

10-00 Еленовка на выезд машин 150-200. Стоим 1,5 часа без протяжек.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

#Станица Луганская

Нет информации.