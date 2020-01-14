Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание

14.01.2020 16:00

«Министерство связи ДНР» сообщило, что 15 января в период с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания.

На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории "Донецкой Народной Республики".