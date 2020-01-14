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Архив - Донецкая область

Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание

14.01.2020 16:00
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Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание

«Министерство связи ДНР» сообщило, что 15 января в период с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания.
На время профилактики эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории "Донецкой Народной Республики".



Теги: Донбасс, телевидение, радио, профилактика, ОРДО
 
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