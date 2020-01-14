В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам

14.01.2020 11:00

В Украине переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь. Для этого запустили специальный сайт, сообщает Cxid.info.

На сайте системы предоставления бесплатной правовой помощи отмечается, что теперь в одном месте собрана информация, которая ранее находилась на 24 различных сайтах — Координационного центра и всех региональных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Вся информация размещена более удобным и понятным способом, теперь пользователь гораздо быстрее найдет то, что ему нужно.

Кстати, новый сайт адаптирован для работы на всех современных устройствах — от стационарных компьютеров до мобильных телефонов.