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Архив - Донецкая область

В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам

14.01.2020 11:00
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В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам

В Украине переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь. Для этого запустили специальный сайт, сообщает Cxid.info.
На сайте системы предоставления бесплатной правовой помощи отмечается, что теперь в одном месте собрана информация, которая ранее находилась на 24 различных сайтах — Координационного центра и всех региональных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Вся информация размещена более удобным и понятным способом, теперь пользователь гораздо быстрее найдет то, что ему нужно.
Кстати, новый сайт адаптирован для работы на всех современных устройствах — от стационарных компьютеров до мобильных телефонов.



Теги: Донбасс, помощь, сайт, переселенец, правозащитники
 
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