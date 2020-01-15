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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января

15.01.2020 10:00
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Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января

Сегодня, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,6 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8120 человек и 935 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6840 человек и 1055 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 2885 человек и 600 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9480 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/75;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:
КПВВ «Майорск»
8:45 КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:25 на пункте пропуска 175 автомобилей, 102 автобусов и микроавтобусов, до 700 человек пешей очереди.
КПВВ «Марьинка»
Нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
5:04 Всем доброе утро, Еленовка на Мариуполь общая очередь 15-20 авто от первого туалета,почти до магазина. Льгота до поворота на Докучаевск на 6:00.
8:03 Еленовка стою с 5:10, продвижение было 1 раз на 2 машины.
8:21 Еленовка - в Украину льгота 40-50 машин, основная 150 машин до старого блокпоста.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных


По материалам: https://zi.ua/
 
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