Последние новости раздела
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание16:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
В школах ОРДО введут "Уроки Победы"
15.01.2020 14:00
Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства образования и науки ДНР".
Уточняется, что программа курса включает в себя 17 тем, которые позволят углубить знания учащихся об исторических событиях, сформировать уважительное отношение к отечественной истории, воспитать любовь к Родине и сопричастность к историческому прошлому и настоящему.
Теги: Донбасс, школа, победа, ОРДО
Читайте также:
- Донецкая школьница победила в Международной олимпиаде по истории
- Мы ждём в гости 50 юных победителей!
- Воспитанники школ-интернатов боролись за победу в турнире по плаванию
- Школьники Донетчины удивили учителей
- ДонНУ объявил поиск юных программистов
- В Мариуполе займутся переоборудованием и реконструкцией детских садов
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание16:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 717:00
- УЕФА назвал символическую сборную 2019 года16:00
- Кабмин определил размеры должностных окладов госчиновников15:00
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Вышел первый тизер украинской комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)13:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Зеленский поручил открыть "президентскую" больницу для всех украинцев09:00
- Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия08:30
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе
- В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп