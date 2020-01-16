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Архив - Донецкая область

Пушилин сходил в кино с Ходаковским

16.01.2020 15:00
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Пушилин сходил в кино с Ходаковским

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий аэропорт, сообщает ОстроВ.
Напомним, Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находился в конфронтации с ныне покойным Александром Захарченко.
После ликвидации Захарченко поспешил вновь напомнить о себе, однако даже не был выпущен из России на оккупированную территорию, где намеревался принять участие в выборах главаря. В настоящее время находится на оккупированной территории Донецкой области и пытается восстановить свое влияние.
Является идеологом присоединения Донбасса к России.



Теги: Донбасс, кино, Денис Пушилин, Александр Ходаковский
 
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