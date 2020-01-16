Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января

16.01.2020 10:00

Сегодня, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9745 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8210 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8665 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3860 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11470 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/85;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «5:24. Сейчас Каргилл: людей чуть больше навеса, машины на спуске, льготы до моста»;

Коля: «7:25. Каргилл из Донецка. 110 общей и 100 льготы (на мосту). 40 перевозчиков третьим рядом. 30 автобусов с пешими».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Иванна: «8:16. Еленовка на выезд. До милиции 110, льгота 30. Пеших тьма, автобусов 8».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «6:48. Октябрь, общая в камышах»;

Roman: «7:16. В Октябре уже за магазин машин 10 и очень много бусов, льгота до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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