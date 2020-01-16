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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января
Сегодня, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9745 человек и 1090 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8210 человек и 1260 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8665 человек и 1420 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3860 человек и 775 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11470 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 15/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/85;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Татьяна: «5:24. Сейчас Каргилл: людей чуть больше навеса, машины на спуске, льготы до моста»;
Коля: «7:25. Каргилл из Донецка. 110 общей и 100 льготы (на мосту). 40 перевозчиков третьим рядом. 30 автобусов с пешими».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Иванна: «8:16. Еленовка на выезд. До милиции 110, льгота 30. Пеших тьма, автобусов 8».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
«Администратор»: «6:48. Октябрь, общая в камышах»;
Roman: «7:16. В Октябре уже за магазин машин 10 и очень много бусов, льгота до камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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