В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров

16.01.2020 11:00

С 1 февраля по 30 мая 2020 года в "ДНР" пройдет верификация пенсионеров, сообщает Cxid.info.

Каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов.

От пенсионера требуется принести «паспорт ДНР или украинский паспорт, обязательно с местной пропиской».

«Если в украинском паспорте стоит прописка в других областях Украины, или на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, то необходима еще адресная справка», — сообщают в СМИ.

Работающие пенсионеры «предоставляют также трудовую книжку». В заявлении (бланк обещают выдавать в отделениях «ПФ») пенсионеры должны будут указать номер телефона местного мобильного оператора «Феникс». Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-2-й групп, то сотрудники «пенсионного фонда» приедут на дом.