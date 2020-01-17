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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 января

17.01.2020 10:30
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 января

Сегодня, 17 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 января линию разграничения через КПВВ пересекли 44,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 9775 человек и 1025 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8880 человек и 1380 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9175 человек и 1475 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3790 человек и 715 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12620 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/35;
КПВВ «Марьинка» – 0/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
«Администратор»: «6:11. Еленовка. Льготка 25 машин, общая в 2 раза больше»;
«Сердце»: «7:28. В Еленовке 150 общей очереди».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Max: «5:47. Октябрь, основная за камыши, льгота на половину подъема»;
Max: «7:37. Октябрь, льгота на камышах, основная в поселке. Где-то 120-150 основной, льгота 60».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/
 
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