В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе

17.01.2020 09:00

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только один. Об этом hromadske сообщили два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Украинская сторона настаивает на разведенние в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово». Следующяя встреча намечена на 29 января 2020 года.