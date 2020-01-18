Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 января

18.01.2020 10:00

Сегодня, 18 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию разграничения через КПВВ пересекли 44,4 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10230 человек и 1110 транспортных средств;

«Марьинка» – 9280 человек и 1460 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9065 человек и 1520 транспортных средств;

«Гнутово» – 4140 человек и 820 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11720 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/60;

«Марьинка» – 0/130;

«Новотроицкое» – 60/10;

«Гнутово» – 40/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анжела: «8:55. Мало пеших»;

Наталья: «9:20. На Бахмуте машин запечатано до милиции. Людей было час назад до туалетов».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «7:55. На Каргиле уже больше 100 машин, очень много людей и автобусов»;

Николай: «8:18. Каргил из Донецка, основная на спуске с моста. Льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «7:53. На Еленовке сейчас напротив, где написано "Деревенский туалет"»;

Владимир: «7:43. На Новотроицком в сторону Донецка жуть....»;

Алена: «8:14. Из Украины Новотроицк: приехали в 7 утра стоим на знаке 50»;

Владимир: «8:46 На Еленовке в сторону Украины пешая очередь – мало. Очереди снаружи нет. По подъезжающим автобусам – мало».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Татьяна: «8:46. Основная очередь возле магазинчика».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: